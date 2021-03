Entro 60 giorni sarà presentato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roja.

E la Exa Engineering Srl/SIPAL SPA/ KK Architetti associati si aggiudica il servizio con il punteggio complessivo più alto (95,50/100), ribasso economico del 35,40% (per un importo di €. 193.496,36 al netto di iva ed oneri previdenziali) e ribasso del tempo di progettazione ridotto del 20%.

