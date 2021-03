I portieri Alessandro Trucco e Filippo Dani, grandi protagonisti della stagione dell’Imperia, hanno presentato la trasferta di domenica a Sestri Levante. Un derby ligure riproposto al ‘Sivori’ dopo l’ 1-1 che vide grandi protagoniste le tifoserie con scenografie colorate. Il ricordo del match è affidato ad Alessandro Trucco:” Fu sicuramente un pomeriggio emozionante. Ricordo che dopo 10 minuti andammo in svantaggio e pensai che la domenica sarebbe stata durissima. La squadra invece fu brava a compattarsi e con un magia del Capitano e un colpo di testa di Edo (Capra, ndr) riuscimmo a pareggiarla. Fu una partita da ‘X’ come poi avvenne. Certamente i nostri tifosi, quella domenica, fecero la differenza: sembrava di essere al ‘Ciccione’. Sugli spalti non ci fu partita: i nostri tifosi stravinsero. “

La parola passa a Filippo Dani che commenta la bella stagione in corso dell’Imperia, nella quale proprio gli estremi difensori sono protagonisti dato che hanno collezionato 10 ‘clean sheets’ insieme:” Stiamo facendo molto bene come squadra e, di conseguenza, ne beneficia anche la difesa. Arriviamo carichi alla partita di domenica e abbiamo tanto entusiasmo: sicuramente andremo là per fare punti.“

Dani arriva dal Veneto e per lui si tratta della prima stagione in Liguria:” Mi trovo bene con la squadra e con la dirigenza. Ho dei compagni davvero fantastici coi quali mi trovo sia dentro che fuori dal campo. Dobbiamo andare avanti così!“

