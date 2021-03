Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria stamani nel corso del collegamento con la conferenza stampa del Festival di Sanremo, ha affermato: “Fare il Festival quest’anno non era un lavoro semplice. Non era una responsabilità facile incaricarsi di far sorridere. Serviva una buona dose di coraggio e questo va sempre premiato. Ho sempre detto di essere favorevole a fare il Festival, Non dovevamo consentire al Covid di piegare anche l’abitudine di vedere uno spettacolo che dura da 70 anni”.

