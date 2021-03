Gaia, in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Cuore amaro” è afona e con le corde vocali arrossate e contratte. In un collegamento con RTL 102.5 ed è apparsa in video a letto e completamente senza voce. Gaia sta assumendo flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali.

