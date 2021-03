Per danno d’immagine, la procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento di oltre 155 mila euro, all’ex presidente del tribunale di Sanremo, Gianfranco Boccalatte. Nel maggio 2019, Boccalatte era stato condannato in maniera definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e corruzione.

