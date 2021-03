Giulia Stanganini, la 38enne genovese che nel 2020 uccise la madre e ne fece a pezzi il corpo, avrebbe ucciso anche il figlio di tre anni e mezzo. La donna è accusata di omicidio aggravato premeditato. Il bimbo era stato trovato morto il 22 novembre 2019. La donna aveva detto di averlo trovato morto nel letto, accusando il pediatra di essere stato “superficiale”. La donna un mese prima della morte del piccolo aveva visitato su internet pagine in cui era spiegato “come uccidere un bambino”. Secondo le indagini, la donna avrebbe soffocato il figlio con un cuscino in faccia mentre dormiva.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta