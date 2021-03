Protesta contro le restrizioni anti-covid in un bar in via Corradi a Sanremo. Il gestore ha continuato a servire aperitivi oltre le 18 e quando sul posto sono intervenuti vigili e poliziotti si sono alzati cori di sostegno alla protesta. I partecipanti alla protesta hanno organizzato una colletta simbolica, raccogliendo 5 euro tra ciascuno dei presenti, per offrire i soldi per la probabile multa al gestore del locale.

