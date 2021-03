Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri dopo un incontro in Comune con le associazioni di categoria della ristorazione e della somministrazione alimenti e bevande (Confcommercio, Fipe, Confesercenti, Confartigianato e Cna), e in videoconferenza con il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha affermato: “Sulla base dell’eccezionalità del provvedimento e delle notevoli problematiche che ha generato abbiamo chiesto alla Regione che si faccia parte attiva nel sostenere gli operatori del settore, rifondendo i danni delle tante derrate acquistate inutilmente. Il doppio cambio di colore in appena tre giorni ha causato grosse difficoltà agli operatori del settore che si erano organizzati con scorte alimentari per l’intera settimana”.

