A Sanremo un uomo di 59 anni, Vittorio Lypp, è stato travolto da una Fiat 500, ieri sera, poco prima dell’ingresso dell’Aurelia Bis, a San Martino ed è spirato all’ospedale San Martino di Genova. L’impatto è stato molto violento, tanto che il cristallo anteriore dell’auto è andato in pezzi. Il conducente della vettura, un 25enne di Sanremo, è indagato per omicidio stradale.

