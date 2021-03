A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo. Il suo collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese. “Chiedo a tutti i cantanti, se sono d’accordo – dice Amadeus – di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c’era il pubblico. Se Irama vorrà escludersi, è libero di farlo. Mi dispiacerà, ma nel caso lo accetterò”.

Correlati