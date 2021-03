Questo l’ordine di uscita dei Big nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, lo Stato Sociale, Bugo, Gaia ( nella foto ), Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan e Random. Nella gara delle Nuove Proposte si esibiranno Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty ed i gemelli Dellai. Ospiti della serata Laura Pausini (che di recente ha vinto i “Golden Globe”), Il Volo con Andrea Morricone (per un omaggio ad Ennio Morricone), Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer, Cristiana Girelli (capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus) ed Achille Lauro con una performance che coinvolgerà Claudia Santamaria e Francesca Barra.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta