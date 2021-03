I Maneskin contestano le accuse, partite dai social network, di un possibile plagio per il loro brano “Zitti e buoni” in gara al Festival di Sanremo. Il gruppo avrebbe copiato il brano F.D.T., ma lo staff della band evidenzia che “non solo non vi è presenza di plagio melodico sulla linea vocale (quello principalmente viene tutelato dalle attuali leggi in vigore) ma non vi è neppure un plagio strumentale sulla stessa struttura armonica come si evince da perizia tecnica di Sony”.

