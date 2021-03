Dati vaccini Covid 3 marzo 2021 – clicca qui per il dettaglio

Pertanto si riscontra una differenza numerica rispetto a ieri, dovuta ai tempi tecnici necessari per il recepimento dei dati trasmessi dalle singole Aziende Sanitarie al flusso regionale e successivamente inviato al nazionale AVC.

* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

Coronavirus, in provincia di Imperia 116 contagiati e 1217 contagiati (dati del 3 marzo)