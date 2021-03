Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. Dopo una fase di riscaldamento su al Grammatica, i biancoazzurri si sono spostati sul manto erboso del Comunale. La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i biancoazzurri che hanno totalizzato un minutaggio maggiore in questo periodo di impegni ravvicinati, lavoro diverso sulla forza per gli altri. Successivamente una parte del gruppo è tornata sul sintetico del Grammatica per effettuare alcuni esercizi con la palla e una mini partitella a campo ridotto. Gerace, Gemignani, Murgia e Lo Bosco hanno lavorato a parte e proseguono il loro piano di recupero.

Questo è il programma settimanale in vista del prossimo incontro di domenica a Borgosesia:

– mercoledì doppia seduta;

– giovedì pomeriggio;

– venerdì mattina;

– sabato mattina.