In occasione del 71° Festival della Canzone Italiana in programma a Sanremo, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale. Nella giornata del 5 marzo, dalle ore 12 alle ore 18, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Sanremo Centro, in Via Roma 158. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate alla stessa sede.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html