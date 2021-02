Si è conclusa la terza giornata di screening sulla popolazione, volontaria, del distretto sociosanitario ventimigliese. A Bordighera sono stati eseguiti 181 tamponi con 4 positivi, mentre a Ventimiglia 228 tamponi con 4 positivi. Gli screening a Ventimiglia proseguiranno ancora fino a domenica 28 febbraio, sempre in piazza della Libertà dalle 8 alle 14. Stesso discorso a Bordighera, dalle 8 alle 14, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Bordighera, fino a domani.

