Domani, alle ore 15:00, al ‘Nino Ciccione’ sarà Imperia-Derthona. Gara valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone A.

Dirigerà l’incontro il signor Adil Bouabid, della sezione di Prato, assistito da Andrea Manzini, di Voghera, e da Roberto Lobene, di San Benedetto del Tronto.

Mister Lupo dovrà fare a meno di Federico Virga, alle prese ancora con i guai muscolari. Out anche Calderone e Travella. Mentre ritrovano posto tra i convocati sia Trucco che Malandrino. Data la squalifica del tecnico, in panchina andrà Matteo Fiani, come già accaduto all’andata.

PORTIERI – Trucco, Dani

DIFENSORI – De Bode, Scannapieco, Gandolfo, Fazio, Malandrino.

CENTROCAMPISTI – Giglio cap., Gnecchi, Sancinito, Grandoni, Malltezi, Martelli, Fatnassi

ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Minasso, Di Salvatore, Sassari, Cassata

