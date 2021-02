IMPERIA (Asl 1): 83 SAVONA (Asl 2): 44 GENOVA: 172, di cui: · Asl 3:139 · Asl 4: 33 LA SPEZIA (Asl 5): 52 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sono 351 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria a fronte di 4.314 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2.719 tamponi antigenici rapidi. Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Coronavirus, 351 nuovi positivi in Liguria, 83 in provincia di Imperia