In data 24/02, ore 13.00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara relativa alla progettazione della Passerella sul fiume Roja.

Sulla piattaforma telematica della stazione appaltante sono pervenute, nei termini assegnati, le offerte dei seguenti 5 operatori economici invitati che si sono presentati tutti nella forma di raggruppamento temporaneo professionisti (RTP):

1) RTP – SETECO Ingegneria srl (capogruppo) + altri 3 progettisti (mandanti);

2) RTP – MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI (capogruppo) + altri 4 progettisti (mandanti);

3) RTP – BOLLINGER GROHMANN (capogruppo) + altri 5 progettisti (mandanti);

4) RTP – EXA ENGINEERING SRL (capogruppo) + altri 2 progettisti (mandanti);

5) RTP – STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING (capogruppo) + altri 4 progettisti (mandanti).

Per un totale di imprese da esaminare, da parte del Seggio di gara della CUC, di n.23 progettisti.

L’apertura dei plichi telematici inizierà il giorno di venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 09.30.

L’attività del Seggio di gara riguarderà la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai 5 raggruppamenti ai fini della loro ammissione alla fase successiva di gara relativa alla valutazione delle offerte tecniche. La scelta definitiva dello studio di progettazione vincente avverrà entro il 5 marzo. Entro la fine di aprile avremo il progetto da portare in conferenza dei servizi per l’approvazione. Tutta l’amministrazione è concentrata per riuscire ad iniziare i lavori entro settembre 2021.

