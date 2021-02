In questa prima mattinata di screening gratuito e volontario effettuato in piazza del comune sono stati effettuati 213 tamponi 2 le persone risultate positive. L’iniziativa prosegue fino a domenica 28/2 tutti i giorni dalle 8 alle 14. Da domani sarà possibile effettuare il tampone anche a Bordighera.

Ventimiglia 213 tamponi per lo screening in piazza due persone trovate positive