Con 75.586 voti la Cuneo-Ventimiglia-Nizza, considerata una delle dieci ferrovie più belle del mondo, ha vinto l’edizione 2020 del censimento de “I Luoghi del cuore” Fai. Ideata nel 1843 da Cavour, i lavori iniziati nel 1882, mille metri di dislivello, 96 km, 3 gallerie, alcune delle quali elicoidali, 27 ponti e viadotti. I 2.353.932 voti totali rappresentano il miglior risultato di sempre per il censimento del FAI. Al 2° posto si è piazzato il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (FI), al 3° il Castello di Brescia, al 4° la Via delle Collegiate a Modica (RG), al 5° l’Ospedale e la Chiesa di Ignazio Gardella ad Alessandria.

