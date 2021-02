Confermata, come concordato dal sindaco Scullino con il Presidente Toti e il Direttore Generale Asl1 Falco, presenza mezzo della Croce rossa e altre pubbliche assistenze da domani Giovedì a domenica, dalle orev8 alle 14, per tampone antigenico, in piazza del comune di Ventimiglia. Sarà uno screening aperto, su base volontaria, a tutti i residenti del distretto sociosanitario 1.

I tamponi saranno effettuati dall’Asl con l’aiuto di volontari medici di famiglia, con assistenza delle forze di polizia e della protezione civile

