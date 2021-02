La Sanremese ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match al “Provasi” di Castellanza, in provincia di Varese. Il gol dei matuziani nella sfida con la Castellanzese è stato realizzato da Vita al 36′ con una pregevole conclusione dal limite dell’area. Al momento i matuziani sono virtualmente quarti in classifica con 39 punti, ad una lunghezza di distacco dal terzo posto occupato proprio dalla Castellanzese.

Correlati