“24 febbraio 1990. 31 anni fa il nostro Paese perdeva Sandro Pertini, il Presidente di tutti gli italiani. La Liguria ha avuto la fortuna di dargli i natali e noi non abbiamo mai smesso di ricordare i suoi insegnamenti. Perché Pertini rappresenta l’Italia che crede nel lavoro, nella crescita, nel merito. Rappresenta gli italiani che hanno voglia di farcela, di rimboccarsi le maniche con coraggio, di rialzarsi” così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in occasione dell’anniversario della morte di Sandro Pertini. “E mai come oggi – aggiunge il governatore – abbiamo bisogno di quell’Italia e di quegli italiani. Grazie Presidente, non lo dimenticheremo”

