Diversi ettari di vegetazione sono bruciati in un incendio divampato sulle alture a cavallo tra le province di Imperia e Savona. Le fiamme interessano l’entroterra di frazione Deglio Faraldi, a Villa Faraldi e la vallata del Comune di Andora, in località Conna. Il rogo sta impegnando un canadair e un elicottero, vigili del fuoco e volontari delle squadre antincendio.

