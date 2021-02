Serena Rossi e Simona Ventura saranno sul palco del Teatro Ariston ogni probabilità nella serata finale del Festival di Sanremo in programma sabato 6 marzo. Martedì 2 toccherà a Matilda De Angelis il ruolo da co-conduttrice, mercoledì 3 a Elodie, giovedì 4 a Vittoria Ceretti e venerdì 5 a Barbara Palombelli.

