Dopo ‘l’effetto portafortuna’ del “Premio Lunezia per Sanremo 2020”, conferito a Diodato (poi vincitore della 70esima edizione), si alzano voci e curiosità sulle scelte del Lunezia per Sanremo 2021, che, come tradizione, saranno annunciate due giorni prima dell’inizio della super kermesse ligure, domenica 28 febbraio. L’attesa quest’anno è tale che anche il mondo delle scommesse si interessa alle scelte del Premio Lunezia. Il vincitore, per quanto riguarda i big, sarà deciso attraverso i testi che pubblicherà in anticipo “TV Sorrisi e Canzoni”, mentre per la categoria nuove proposte, i cui brani sono già fruibili in rete, la scelta sarà di carattere musical-letterario.

Il critico Dario Salvatori motiverà il vincitore della sezione big, mentre il gruppo di lavoro di Loredana D’Anghera (art director sezione nuove proposte Premio Lunezia) deciderà il brano a cui conferire il “Premio Lunezia per Sanremo 2021”.

«Non siamo impegnati in un pronostico dei vincitori – precisa il Patron del Lunezia Stefano De Martino – ma in una valutazione dei valori emozionali dei brani in gara, per quel non ben definito potere che la canzone ha nel condizionare i nostri sentimenti e il linguaggio comune».

Tra i vincitori delle passate edizioni del “Premio Lunezia per Sanremo”, oltre a Diodato, figurano Enrico Nigiotti, Cristiano De Andrè, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Ultimo, Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, Samuele Bersani, Elio e le Storie Tese e molti altri.

Tra i membri del Direttivo del Premio Lunezia 2021: il Direttore Artistico Sezione Big Premio Lunezia Beppe Stanco, il Presidente di Commissione Dott. Roberto Benvenuto, Responsabile Redazione Musical-Letteraria Dott.ssa Marina Pratici, il Consulente Artistico Ciro Acampora.

