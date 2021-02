La Polisportiva Vallecrosia Academy ha sempre partecipato attivamente a tutti gli incontri utilizzando le nozioni e concetti imparati per divulgare agli atleti un sistema di insegnamento tecnicamente completo. I temi trattati nella seduta serale saranno: ripresa generale post Covid-19; duello di gioco; giochi di possesso; partite a tema. Programmi e argomentazioni che riguardano tutte le varie annate e categorie Piccoli Amici, Scuola Calcio, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

I tecnici e i preparatori della Polisportiva Vallecrosia Academy questa sera alle 20.45 parteciperanno alla sessione tecnica formativa del Torino Fc Academy. Sulla piattaforma webinar il Torino Fc organizzerà infatti un incontro formativo online dedicato allo staff tecnico delle società affiliate Torino Fc Academy. La società granata, da sempre molto attenta alla formazione delle sue affiliate, ha continuato ad organizzare eventi formativi in modalità online per approfondire le competenze tecniche di tutto lo staff delle varie società.