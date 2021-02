Tre giorni in Liguria e due a Milanello per Zlatan Ibrahimovic durante la settimana del Festival di Sanremo. Martedì si allenerà in una struttura dedicata in Riviera con uno staff messo a disposizione dal club. Mercoledì, giorno di Milan-Udinese alle 20.45, sarà in ritiro a Milanello dal mattino. Resterà nel centro sportivo anche giovedì, per poi tornare in Liguria venerdì e sabato, mentre domenica andrà Verona per il match con l’Hellas.

Correlati