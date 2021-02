Primo turno infrasettimanale del girone di ritorno per l’Imperia che viaggia verso la 22° giornata di Serie D girone A. La società si è resa disponibile ad accordare il ritiro ai nerazzurri che, già oggi, partiranno alla volta di Varese. L’appuntamento, dunque, è per domani – mercoledì 24 febbraio – alle ore 14:30. Nello storico impianto ‘Franco Ossola’, dirigerà l’incontro il signor Giuseppe Sassano, della sezione di Pavia, assistito dai signori Marco D’Ottavio, di Roma 2, e Lorenzo D’Alessandris, di Frosinone. Ecco i convocati del tecnico Alessandro Lupo: PORTIERI – Dani, Palmieri DIFENSORI – De Bode, Scannapieco, Virga, Fazio, Gandolfo CENTROCAMPISTI – Giglio cap., Sancinito, Gnecchi, Fatnassi, Martelli, Malltezi, Grandoni ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Minasso, Di Salvatore, Cassata, Sassari.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta