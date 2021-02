Il Comune di Imperia ha pubblicato l’Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio”. L’incarico, a tempo pieno e determinato, sarà conferito per la durata del mandato elettivo del Sindaco. La domanda di ammissione al procedimento comparativo, redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Imperia, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 11 marzo 2021 a pena di esclusione. Una Commissione Esaminatrice, dopo aver individuato i criteri di comparazione della professionalità e dell’esperienza dei candidati ammessi rispetto alle competenze e ai requisiti richiesti, effettuerà l’esame e la valutazione comparativa dei curricula presentati.

