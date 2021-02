Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

In funzione a Taggia presso la stazione ferroviaria l’area vaccinazioni anti covid 19. Questa mattina inaugurazione molto sobria alla presenza del Direttore Asl 1 Falco e del sindaco di Taggia Conio nei video i loro interventi