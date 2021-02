Hanno organizzato una festa in un negozio di ortofrutta in pieno centro storico a Genova. La Polizia ha multato tutti i 15 partecipanti: persone originarie del Bangladesh tra i 21 e i 45 anni. La maggior parte delle persone non aveva le mascherine e non rispettava le norme anti contagio. Il locale resterà chiuso per 5 giorni.

