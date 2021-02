Buongiorno,

vi scrivo per segnalarvi una situazione, a mio avviso, paradossale in via Diaz a Bordighera nei pressi del Palasport “Emilio Biancheri”. Il 22 dicembre alcuni operai hanno posizionato dei cartelli stradali per segnalare il pericolo che si era venuto a creare per un tratto con asfalto ampiamente dissestato. Pensavo che una volta passate le feste di fine anno qualcuno sarebbe intervenuto per mettere a posto l’asfalto, invece sembra che la cosa sia stata completamente dimenticata. Oggi è il 22 febbraio, sono passati esattamente due mesi dal giorno in cui sono stati posizionati i cartelli e non si è mai visto nessuna persona al lavoro per fare in modo che la via torni alla normalità. Mi domando se l’assessore competente sia al corrente di questa situazione e se prima o poi partiranno i lavori.

Grazie!

Fabio, lettore di Rivierapress.it

