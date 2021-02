Al termine del primo tempo la Sanremese è in svantaggio per 1-0 con l’Arconatese nel match al “Comunale” valido per la seconda giornata di ritorno. I milanesi hanno sbloccato il risultato su rigore di Santonocito al 33′, penalty assegnato per un presunto fallo di mano in area di Bregliano. Al momento la Sanremese è scesa al settimo posto in classifica, a due punti di distanza dalla zona play-off.

Correlati