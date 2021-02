Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Nelle ultime 24 ore in Liguria sono emersi 266 nuovi positivi su 2768 tamponi molecolari effettuati e 1781 tamponi antigenici. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

Coronavirus, 90 nuovi positivi in provincia di Imperia su un totale di 266 in tutta la Liguria