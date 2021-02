A Santo Stefano al Mare un incendio è divampato la scorsa notte su un’imbarcazione di 15 metri ormeggiata al porto di Marina degli Aregai. Il proprietario ed una donna, entrambi del torinese, sono usciti mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Sanremo e Imperia, assieme alla guardia costiera. L’incendio potrebbe avere avuto origine dal corto circuito di un elettrodomestico.

