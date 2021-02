Un uomo di 80 anni risulta disperso in mare da questa mattina quando è uscito a pesca con il suo gozzo a motore . L’imbarcazione è stata ritrovata a Bussana sulla spiaggia dell’uomo nessuna traccia. Soccorsi mobilitati e ricerche in corso nel mare dell’estremo ponente.

Sanremo, uomo esce a pescare: disperso in mare