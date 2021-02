A Sanremo, vicino al cimitero della frazione di Poggio una donna ha trovato in un cassonetto della spazzatura 5 cagnolini nati da pochi mesi. La donna li ha portati da un veterinario che ha constatato il loro buono stato di salute. Segno che forse i piccoli vengono da una cucciolata partorita in qualche casa o campagna della zona, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

