Beneficiavano del reddito di cittadinanza ed al tempo stesso spacciavano droga. A Sanremo la Polizia ha arrestato due ragazzi di 18 e 20 anni, italiani di origine nordafricana, trovati in possesso di 2 chili di marijuana nascosta in un trolley. Per trasportare la droga e tutto l’occorrente per confezionarla si spostavano in taxi da un posto all’altro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

