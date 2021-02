“Una preghiera per Clara, uccisa a coltellate nel suo negozio dall’ex compagno. Un terribile femminicidio, l’ennesimo nel nostro Paese, che deve farci riflettere perché davvero troppi sono gli episodi di violenza che accadono ogni giorno nei confronti delle donne. Un delitto su cui deve essere fatta giustizia senza sconti al più presto. Alla sua famiglia va l’abbraccio della Liguria in questo momento di grande dolore che unisce un’intera comunità”, così scrive il Presidente Toti in una nota.

