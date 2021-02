Secondo i parametri del Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie la provincia di Imperia, con una media di 80-90 contagi al giorni (quasi come quelli della provincia di Genova che ha il quadruplo degli abitanti), continua ad avere un andamento da zona rossa. In un provincia di 210 mila abitanti ci sono 500 nuovi contagiati alla settimana, quasi il doppio della media nazionale. L’età media dei contagiati è scesa a 42 anni, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

