Coronavirus, 81 nuovi positivi in provincia di Imperia. 361 in totale in Liguria (dati del 20 febbraio)

Nelle ultime 24 ore in Liguria sono emersi 361 nuovi positivi su 3981 tamponi molecolari e 2760 tamponi antigenici. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata IMPERIA (Asl 1): 81

SAVONA (Asl 2): 59

GENOVA: 165, di cui:

· Asl 3:156

· Asl 4: 9

LA SPEZIA (Asl 5): 56 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0 Correlati