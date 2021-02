Arma di Taggia, soccorsi in mare per la scomparsa di un uomo uscito in mare con il proprio gozzo

Sono scattati soccorsi in mare per la scomparsa di un uomo di circa 80 anni che stamani è uscito dal porticciolo di Arma di Taggia sul suo gozzo senza fare ritorno. La barca è stata ritrovata spiaggiata sul litorale di Bussana. All'interno è stato trovato il cellulare dell'uomo. Nelle ricerche sono impegnate due motovedette della Guardia Costiera di Sanremo e Imperia e un elicottero dei vigili del fuoco.