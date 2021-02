“Topo Gigio perde il suo papà letterario, la Liguria uno dei suoi grandi artisti. Guido Stagnaro, nato a Sestri Levante 96 anni fa e diventato uno pionieri del piccolo schermo in Italia, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Regista, attore, autore teatrale e televisivo, scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe per bambini. Un grande ligure che continuerà a vivere nei personaggi dei suoi racconti”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti appena appreso della scomparsa. “”La sua è stata una vita dedicata alla televisione e al teatro – prosegue Toti – che lo ha visto percorrere infinite strade, tante quante il suo poliedrico talento, all’insegna della continua creatività. La sua scomparsa ci rende tutti più tristi”.

Addio al papà di Topo Gigio, il cordoglio della Regione Liguria per la scomparsa di Guido Stagnaro