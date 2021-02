Ieri sera, la Prima Squadra di pallanuoto femminile della Rari Nantes Imperia è tornata ad allenarsi alla piscina ‘Felice Cascione’. Tanto nuoto e qualche tiro per le giallorosse risultate tutte negative ai tamponi COvid-19,dopo la quarantena imposta dalla Asl per la positività della sola allenatrice.

Sowe e compagne hanno fissato il mirino su domenica 21 febbraio, quando, in trasferta, affronteranno la Locatelli alle ore 19:30 per la terza giornata di campionato. Tanti sorrisi e altrettanto impegno per il gruppo che si è così ritrovato in vasca, nel totale rispetto delle normative vigenti.

