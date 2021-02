Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D per quanto concerne i recuperi. Fossano-Sanremese, recupero della sedicesima giornata, in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 15 allo stadio Pochissimo, sarà diretta da Daniele Giuseppe Cannata di Faenza. I collaboratori di linea saranno Simone Marconi di Lucca e Stefano Gaddoni di Faenza.

Correlati