Coronavirus, 81 contagiati in provincia di Imperia, 221 in totale in Liguria

In Liguria sono 221 i nuovi positivi su 4028 tamponi molecolari e 2707 tamponi antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio. IMPERIA (Asl 1): 81

SAVONA (Asl 2): 40

GENOVA: 73, di cui:

· Asl 3: 64

· Asl 4: 9

LA SPEZIA (Asl 5): 27 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0