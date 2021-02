Nel giorno di San Valentino sono stati 7 i ristoranti aperti a Ventimiglia e Sanremo, a dispetto del fatto che la Liguria sia entrata in zona Arancione. I locali hanno fatto tutti il pienone anche grazie alla presenza di clienti francesi. Le forze dell’ordine hanno elevato oltre 200 multe per violazione del Dpcm. I locali che hanno trasgredito da oggi saranno chiusi per cinque giorni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati