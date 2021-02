Fabio Fognini negli Open d’Australia di tennis ha battuto Alex De Minaur in tre set pe6-4, 6-3, 6-4. Negli ottavi di finale si troverà di fronte lo spagnolo Rafa Nadal, numero 2 al mondo, che ha sconfitto in tre set il britannico Cameron Norrie per 7-5, 6-2, 7-5.

Correlati